В эстонской разведке считают, что РФ завладела стратегической инициативой на фронте

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии сообщает, что на этой неделе российские оккупационные войска продолжили свои атаки с повышенной интенсивностью, основные бои продолжались на линии Авдеевка-Марьинка в Донецкой области и линии Купянск-Сватово в Луганской области, сообщает Европейская правда.

Эстонские разведчики отмечают, что российские оккупанты в среднем атаковали по 64 раза в сутки – им хватает живой силы и техники, чтобы держать украинские войска под постоянным напряжением. К сегодняшнему дню оккупационные войска РФ завладели инициативой в Луганской и Донецкой областях.

Участок фронта вблизи Авдеевки, вероятно, останется точкой, где российские оккупанты будут прилагать основные усилия, считают в разведывательном центре.

Несмотря на то, что обе стороны несут значительные потери, по последней информации украинская оборона держит удар. Впрочем, эстонская разведка не исключает возможности захвата Авдеевки. Это может произойти, если ВС РФ продолжат перебрасывать на этот участок фронта значительные силы.

На ход боевых действий также влияют влажные погодные условия, которые приводят к непроходимости дорог. В эстонской разведке прогнозируют, что в течение месяца или двух будет затруднено передвижение тяжелой техники и бронемашин до затвердевания почвы после морозов.

Вероятно, что как Вооруженные силы Украины, так и российские оккупанты будут пытаться усилить свои позиции перед наступлением зимы, добавили в разведке Эстонии.