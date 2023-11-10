Зеленский провел Ставку: Есть конкретные решения по защите Херсона

На заседании Ставки верховного главнокомандующего 10 ноября обсуждали стратегию деоккупации, военный бюджет на 2024 год, ситуацию на фронте и ряд других вопросов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский в соцсетях.

"Важная Ставка.

Стратегическое видение деоккупации нашей земли и конкретные шаги для его воплощения. Уточнение всех планов и расчетов для продолжения активных действий.

Военный бюджет на следующий год. Акцент на том, чтобы стать самодостаточными по снарядам, ракетам, дронам, бронетехнике".

Зеленский сообщает, что заслушал отчеты командующих о текущей ситуации на фронте на всех ключевых направлениях: Купянское, Бахмутское, Авдеевское, Мелитопольское и левобережье Херсонщины.

Ожидаются также конкретные решения по защите Херсона. По словам президента, будет усиление противовоздушной обороны, средств контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведки.

На Ставке был также отдельный доклад по эвакуации украинцев и граждан стран-партнеров из Газы. Работа продолжается, отметил Зеленский.