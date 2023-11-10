В Чехии раскрыли данные о переданной Украине военной технике

Чехия в рамках оборонной помощи передала Украине с начала широкомасштабного вторжения РФ военную технику из своих армейских запасов на общую сумму более 6 миллиардов чешских крон (то есть свыше 240 миллионов евро), сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Radio Prague International.

Как указывается в обнародованном сегодня, 10 ноября, списке от Министерства обороны Чешской республики, среди переданной Силам обороны Украины техники - танки, БМП и самоходные гаубицы советского производства, а также современное вооружение, в том числе авиатехника.

Ранее перечень направленного Прагой Украине оружия и боеприпасов не раскрывался.

В представленном списке, среди прочего, указаны:

четыре вертолета Mи-24 Hind 2005 и 2006 года производства,

62 танка, произведенные в 1968, 1977, 1985-1989, 1993 годах,

13 самоходных гаубиц выпуска 1980-1986 годов,

131 БМП, которые были произведены в 1973-1989, а также в 1993 и 1999 годах,

4,2 миллиона патронов для ручного огнестрельного оружия,

128 минометов выпуска 1971-79 годов,

17400 минометных снарядов.

В перечне также указаны и другие виды и образцы оборонной помощи, а еще перевязочные материалы, медицинские препараты и лекарства.

Уточняется, что такие поставки направлялись украинской стороне в период с февраля 2022 года по октябрь 2023 года.

Помощь Украине от Чехии

Ранее сообщалось, что Чехия готова помочь Украине реализовать несколько пунктов "формулы мира", направленной на прекращение войны с РФ.

Также напомним, что в Минобороны Чехии в конце сентября заявили, что страна передаст Украине лицензию на производство штурмовых винтовок. Речь идет о модели - CZ BREN 2.

В середине октября в Чехии рассказали, что совместно с Данией в ближайшие месяцы поставят Украине БМП, боевые танки, тяжелое вооружение и другую технику как нового производства, так производства и со складов чешских частных компаний за счет правительства Дании.

Добавим, что на днях Сенат Чехии продлил действие мандата на военную подготовку украинских солдат до конца 2024 года.