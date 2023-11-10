Чехия и Тайвань договорились о сотрудничестве в восстановлении Украины

Правительства Чехии и Тайваня подписали соглашение о совместной работе по оказанию помощи в восстановительных работах в Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил представитель правительства Чехии по восстановлению Украины Томаш Копечный, сообщает Reuters.

Он похвалил Тайбэй как "великого союзника", несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений.

Издание пишет, что Украина завоевала широкую симпатию на Тайване после российского вторжения, и многие тайваньцы видят параллели между ситуацией в Украине и угрозой, с которой, по словам правительства Тайбэя, он сталкивается со стороны Китая.

Тайвань пожертвовал более 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь и присоединился к санкциям Запада против России.

В чем заключается соглашение между Чехией и Тайванем

Соглашение между Тайванем и Чешской Республикой, подписанное де-факто послами в столицах друг друга, предусматривает совместную работу этих двух стран по восстановлению водных и энергетических систем.

Посещая Тайбэй на церемонию подписания, Томаш Копечный, сказал, что у его страны "очень прочные связи с Тайванем".

"Мы очень рады, что Украину, вместе с нами поддерживает наш большой союзник и друг Тайвань" , - сказал Копечный.

Восстановление Украины

Недавно Дания выделила Украине новый пакет финансовой помощи на общую сумму 42,9 млн. долларов. В основном эти деньги пойдут на восстановление Николаева и области.

Также Литва выделила Украине 2 млн. евро на ликвидацию социальных последствий войны с Россией. Такое решение принял Кабинет министров страны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет гарантировать, что ее послевоенное восстановление будет свободно от коррупции.