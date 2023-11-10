Пораженные 10 ноября в Крыму катера не подлежат восстановлению - источник
Катера класса "Серна", которые были поражены во временно оккупированном Крыму в результате проведенной спецоперации в ночь на 10 ноября, не подлежат восстановлению, сообщает Украинская правда.
Об этом рассказал собеседник УП в разведке.
"Обновление по катерам, оба судна затонули и не подлежат восстановлению".
По словам источника УП, в результате попадания была детонация, поэтому, например, БТР-82, который был на одном из катеров, сгорел и тоже не подлежит восстановлению.
Остальные данные о последствиях поражения, в частности относительно экипажа на борту, еще уточняются.
Предыстория:
- СМИ и паблики сообщили, что в Черном море вблизи поселка Черноморское в оккупированном Крыму в ночь на 10 ноября были поражены два российских скоростных десантных катера, а в самом поселке, вероятно, было попадание в российскую казарму.
- Главное управление разведки Министерства обороны Украины официально подтвердило, что благодаря проведенной ночью спецоперации в оккупированном Крыму поражены катера класса "Серна" с экипажем и бронетехникой.