Пораженные 10 ноября в Крыму катера не подлежат восстановлению - источник

Катера класса "Серна", которые были поражены во временно оккупированном Крыму в результате проведенной спецоперации в ночь на 10 ноября, не подлежат восстановлению, сообщает Украинская правда.

Об этом рассказал собеседник УП в разведке.

"Обновление по катерам, оба судна затонули и не подлежат восстановлению".

По словам источника УП, в результате попадания была детонация, поэтому, например, БТР-82, который был на одном из катеров, сгорел и тоже не подлежит восстановлению.

Остальные данные о последствиях поражения, в частности относительно экипажа на борту, еще уточняются.

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