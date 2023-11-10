Эстония и Исландия передали Украине еще один полевой госпиталь

Эстония совместно с Исландией передали Украине еще один военно-полевой госпиталь, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает эстонское Министерство обороны в Twitter (X).

"Эстония и Исландия отправили в Украину очередной военно-полевой госпиталь", – говорится в сообщении.

Также Украина получит транспортные средства от Германии.

Power of cooperation at work: ???????? #Estonia and ???????? #Iceland have sent the next military field hospital to ???????? #Ukraine, with transport vehicles donated by ???????? #Germany. Stay well, friends in Ukraine! #SlavaUkraïni #StrongerTogether pic.twitter.com/uJQIE5pEVv — MoD Estonia (@MoD_Estonia) November 10, 2023

Напомним, в июне правительство Эстонии одобрило передачу Украине пакета помощи, в который вошел полевой госпиталь из резервов Сил обороны, а его восстановление стоимостью 7,8 млн евро профинансировала Исландия.

Кроме того, в сентябре немецкая оружейная компания Rheinmetall передала Вооруженным силам Украины мобильный полевой госпиталь.