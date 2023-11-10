ОВА: Россияне вновь обстреляли Херсонщину, есть погибший и раненые
Россияне обстреляли поселок Новорайск Херсонской области, в результате чего погиб 61-летний мужчина и еще 5 человек получили ранения, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.
"По уточненной информации, в результате российского обстрела Новорайска пострадали шесть человек. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 61-летний мужчина.
Четыре человека госпитализированы в медучреждение в состоянии средней тяжести. Это 56-летний мужчина и трое женщин, 66, 36 и 66 лет.
Еще одной местной жительнице, 55 лет, медицинскую помощь оказали на месте".
Предыстория:
- Днем 10 ноября Прокудин сообщил, что российские захватчики ударили из артиллерии по поселку Киндейка в Херсонской области, в результате чего погиб пожилой мужчина.