Литва заявила, что передала Украине две пусковые установки NASAMS

Вооруженные Силы Украины получили две пусковые установки для зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS, приобретенные Литвой, сообщает Европейская правда.

Об этом в пятницу сообщило литовское Минобороны.

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что приобретенные пусковые установки NASAMS "будут интегрированы в подразделения огневого управления ВСУ, таким образом дополняя и расширяя операционные возможности систем NASAMS, подаренных Норвегией и США".

"Наша поддержка остается важным фактором в обороне Украины. Мы прислушиваемся к потребностям Украины и призываем наших союзников также их услышать", – сказал Анушаускас.

В июне Агентство оборонных ресурсов при Минобороны Литвы подписало контракт с норвежской компанией Kongsberg на приобретение пусковых установок NASAMS. Перед передачей установок украинские военнослужащие прошли комплексную подготовку.

Вместе с пусковыми установками NASAMS Литва также предоставила автомобили с большим пробегом, необходимые для экипажей ракетных комплексов. Дополнительный пакет для обслуживания комплексов предоставило норвежское Минобороны.

Общая стоимость военной помощи Литвы Украине составляет уже около полумиллиарда евро.

Отметим, ранее на этой неделе президент Владимир Зеленский объявил, что на боевое дежурство заступили новые системы противовоздушной обороны NASAMS.