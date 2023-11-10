Залужный озвучил потери россиян за месяц штурмов Авдеевки

Сегодня ровно месяц, как российские оккупанты начали активно штурмовать окрестности Авдеевки Донецкой области. За этот период РФ потеряла около 10 тысяч солдат в этом направлении, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Facebook.

"Месяц, как враг начал активно штурмовать Авдеевку. Месяц ожесточенных боев, выдержки и победы наших защитников, которые продолжают героически держать оборону" , — говорится в сообщении.

Залужный сказал, что за это время наши воины уничтожили:

свыше 100 вражеских танков;

250 других бронемашин;

около полусотни артиллерийских систем;

7 самолетов Су-25.

Общие потери противника в живой силе составляют около десяти тысяч человек.

Главком выразил благодарность бригадам, нашим подразделениям, пехоте, артиллеристам, танкистам, разведчикам, операторам БПлА, медикам.