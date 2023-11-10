Зеленский: Украина помогает эвакуировать граждан других государств из Газы
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении подтвердил, что Украина помогает с эвакуацией граждан из сектора Газа, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит обращение президента 10 ноября.
"Разведка доложила о работе по эвакуации наших граждан из сектора Газа – продолжаем эти наши усилия. По возможности помогаем также гражданам других государств – наших партнеров. Я благодарю всех, кто вовлечен в эту работу: ГУР, МИД, посольства. Молодцы!"
Предыстория:
- 7 ноября Президент Молдовы Мая Санду сообщила, что из сектора Газа в Молдову удалось эвакуировать 36 граждан Молдовы, и поблагодарила за содействие в этом Румынии и Украине.
- Ранее было известно об эвакуации Киевом из Газы еще 160 своих граждан и 9 граждан Молдовы.