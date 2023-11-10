СМИ: Оппозиция Польши обнародовала коалиционное соглашение

Оппозиция Польши обнародовала в Сейме 10 ноября коалиционное соглашение. Согласно ей, кандидатом на должность премьер-министра является лидер партии "Гражданская платформа" Дональд Туск, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает PAP.

В соглашении говорится, что кандидатом от коалиции на должность премьер-министра правительства является лидер PO Дональд Туск. Кандидатом на должность первого вице-премьер-министра является председатель "Польской крестьянской партии" Владислав Косиняк-Камш, а на должность вице-премьер-министра – лидер левых Кшиштоф Гавковский.

Кандидатом на должность спикера Сейма является лидер партии "Польша 2050" Шимон Головня, который, как ожидают, будет занимать этот пост до 13 ноября 2025 года, а также Владымеж Чарчастый с 14 ноября 2025 года до конца каденции.

Сенатор "Гражданской коалиции" Малгожата Кидава-Блонская будет исполнять обязанности спикера Сената до 13 ноября 2025 года, после чего ее заменит лицо, назначенное "Гражданской коалицией".

Соглашение предусматривает, что все решения в рамках коалиции будут принимать консенсусом и что ее члены будут обязаны соблюдать дисциплину голосования по законопроектам и постановлениям, подготовленным коалиционным правительством, а также по проектам, которые инициировала группа депутатов и согласовали парламентские клубы.