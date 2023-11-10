Правительство ожидает более 30 млрд долларов в следующем году - Шмыгаль

Для покрытия дефицита бюджета на следующий год правительство ожидает получить более 30 млрд долл от международных партнеров, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По словам премьера, украинская власть практически ежедневно работает над получением поддержки партнеров по финансированию суммы дефицита бюджета.

"Украина ожидает получения 5,4 мрл долл от МВФ, 18 млрд евро финансовой помощи от ЕС и более 10 млрд долл от США, а также дополнительной бюджетной поддержки от Японии, Великобритании, Норвегии, Бельгии, Швеции, Португалии и других стран-союзников" , - отметил Шмыгаль.

Премьер также добавил, что при условии дефицита бюджета в 1 трлн 570 млрд грн профинансировать основные расходы бюджета является непростой задачей. Однако глава правительства заверил, что ожидает положительных результатов в переговорах с международными партнерами, как это было в прошлом году.

Напомним:

Украина имеет непокрытую потребность во внешнем финансировании на следующий год - 29 млрд долларов, при этом, в части налогообложения и внутренних заимствований возможности государства дошли до предела.

Верховная Рада на заседании 9 ноября приняла проект государственного бюджета на 2024 год. За главную смету страны в целом проголосовали 276 народных депутатов.