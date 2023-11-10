Воздушные силы предупредили об угрозе ударных БпЛА в ряде областей Украины

Воздушные силы ВСУ вечером 10 ноября предупредили об угрозе применения ударных БпЛА в ряде областей Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

В ведомстве, в частности, сообщили, что о движении ударных БпЛА в северо-западном направлении и угрозе Днепропетровской области и о движении ударных БпЛА из Харьковской области в направлении Полтавщины.

Воздушная тревога на 21:00 объявлена в Сумской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.