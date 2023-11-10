Офис генпрокурора отреагировал на отказ Франции в экстрадиции Жеваго

Офис генпрокурора отмечает, что украинские правоохранители продолжают взаимодействовать с компетентными органами Франции относительно украинского миллиардера Константина Жеваго, в отношении которого в Украине есть еще одно подозрение, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

В ОГП подтвердили, что по информации французской стороны, суд кассационной инстанции оставил в силе решение Апелляционного суда города Шамбери об отказе в удовлетворении запроса о выдаче Украине бывшего народного депутата, который находится на территории Французской Республики.

Прокуроры напоминают, что решение Апелляционного суда Шамбери было обосновано тем, что Украина, "находясь в состоянии войны, была вынуждена отступить от выполнения обязанностей по международным договорам, в том числе в части права на справедливое судебное разбирательство и права на защиту", и не может, по мнению суда, гарантировать, что лицо предстанет перед судом, который обеспечивает основные процессуальные гарантии и право на защиту, которых придерживается Французская Республика.

В то же время в ОГП напоминают, что в отношении Жеваго детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют еще одно расследование - по подозрению в предоставлении неправомерной выгоды председателю и судьям Верховного суда Украины (ч. 4 ст. 369 УКУ).

В частности, 28 июля 2023 года французская сторона вручила фигуранту сообщение о подозрении в этом производстве.

"Украинские следователи и прокуроры продолжают взаимодействовать с компетентными органами Франции в рамках международно-правового сотрудничества".