Министр обороны Литвы приехал в Киев и встретился с Зеленским

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас находится в Киеве и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Европейская правда.

Об этом стало известно из сообщения Офиса президента.

Зеленский отметил, что на встрече с Анушаускасом обсудил дальнейшее оборонное сотрудничество.

"Работаем над поставкой бронированных медицинских эвакуационных машин для ребят на фронте. Спасибо за уже оказанную весомую поддержку Украины. Это и оружие, и политическая поддержка, и абсолютно искренняя общественная поддержка в Литве для Украины, для украинцев", – отметил он.

Сам министр пока не сообщал деталей визита.

Напомним, 10 ноября Литва объявила о передаче следующего пакета военной помощи для Украины, в котором, среди прочего, средства для борьбы с дронами и генераторы.

Также в Минобороны Литвы подтвердили, что ВСУ уже получили две пусковые установки ЗРК NASAMS, приобретенные Литвой.