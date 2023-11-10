Close button

В Харьковской и Киевской областях работает ПВО: оккупанты атакуют "шахедами"

В Харьковской и Киевской областях работает ПВО: оккупанты атакуют "шахедами"
Фото: flickr

В Харьковской и Киевской областях вечером в пятницу сообщили о работе ПВО, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают КГВА, председатель ОВА Олег Синегубов.

"Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги, оккупанты атакуют "шахедами". Наши силы ПВО уже результативно работают".

Также начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что на подступах к столице работают силы противовоздушной обороны.

Что предшествовало:

  • Воздушные силы ВСУ вечером 10 ноября предупредили об угрозе применения ударных БПЛА в ряде областей Украины.

Новости

Популярные темы форума

analytics