Украина может атаковать российскую нефтегазовую инфраструктуру - Галущенко

Украина может атаковать российскую нефтегазовую инфраструктуру, если Москва усилит обстрел энергосистемы Украины этой зимой, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко в интервью Politico.

Галущенко в Вашингтоне сказал, что Россия регулярно осуществляет кибератаки на электросети Украины и, как ожидается, усилит физические атаки, когда температура упадет, а люди будут больше зависеть от энергии для отопления своих домов.

Когда Галущенко спросили, могут ли слова президента Владимира Зеленского об "ответе", если Россия усилит атаки, означать нацеливание Украины на огромную нефтегазовую инфраструктуру России, крупнейший двигатель ее экономики, он ответил: "Это было бы справедливо".

"Отвечая [на атаку России], мы ответим тем же подходом, атакуя их энергетическую инфраструктуру.

Атаки на инфраструктуру не будут настолько критичными для цен, особенно когда вы говорите о газе и нефти.

Я имею в виду, что топливо можно купить не только в России. Я уверен, что мир мог бы справиться".

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