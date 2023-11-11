ISW: Российские войска вошли в окрестности Степного, что возле Авдеевки

Российские войска 10 ноября вели наступательные действия в районе Авдеевки, его результаты не подтверждены, в то же время, российские военные блогеры утверждали, что российские войска вошли в окрестности Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки) и продолжают бои в этом районе, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Связанный с Кремлем военный блогер добавил, что российские силы также заняли позиции на железнодорожном пути, позволив российским силам достичь тактических успехов у Степного. По его словам, российские войска пытаются создать котел вокруг Авдеевки, и таким образом лишить украинские силы возможности удерживать позиции в тыловых районах на авдеевском направлении.

Украинские силы осуществили ограниченные наземные атаки на восточном (левом) берегу Херсонской области 10 ноября. Российский военный блогер утверждал, что украинские силы атаковали вблизи Поймы (10 км к юго-востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр), Песчановки (13 км к юго-востоку от Херсона и 3 км от р. Днепр), Подстепного (18 км к востоку от г. Херсона и 4 км от р. Днепр) и Крынок (30 км к северо-востоку от Херсонской области и 2 км от р. Днепр).

Известный российский военный блогер утверждал, что украинские силы частично закрепились к югу от Крынок 9 ноября, но впоследствии отступили из-за российского обстрела.

Российские источники утверждали, что пробелы в российской противовоздушной обороне позволяют украинским силам действовать ударно-тактической авиацией на фронте возле Крынок.

Опубликованные 10 ноября геолокационные кадры указывают на то, что российские войска продвинулись к югу от Крынок.

10 ноября российские войска продолжали наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная и недавно достигли незначительного подтвержденного прогресса. Геолокационные кадры, опубликованные 7 и 9 ноября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к юго-западу от Петропавловки (7 км к востоку от Купянска).

Кроме этого, 10 ноября украинские войска продолжили наступательные действия на южном фланге Бахмута и подтвердили незначительное продвижение.

Ключевые выводы ISW за 10 ноября: