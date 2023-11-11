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ISW: Российские войска вошли в окрестности Степного, что возле Авдеевки

ISW: Российские войска вошли в окрестности Степного, что возле Авдеевки
Фото: wikimedia.org

Российские войска 10 ноября вели наступательные действия в районе Авдеевки, его результаты не подтверждены, в то же время, российские военные блогеры утверждали, что российские войска вошли в окрестности Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки) и продолжают бои в этом районе, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Связанный с Кремлем военный блогер добавил, что российские силы также заняли позиции на железнодорожном пути, позволив российским силам достичь тактических успехов у Степного. По его словам, российские войска пытаются создать котел вокруг Авдеевки, и таким образом лишить украинские силы возможности удерживать позиции в тыловых районах на авдеевском направлении.

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Украинские силы осуществили ограниченные наземные атаки на восточном (левом) берегу Херсонской области 10 ноября. Российский военный блогер утверждал, что украинские силы атаковали вблизи Поймы (10 км к юго-востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр), Песчановки (13 км к юго-востоку от Херсона и 3 км от р. Днепр), Подстепного (18 км к востоку от г. Херсона и 4 км от р. Днепр) и Крынок (30 км к северо-востоку от Херсонской области и 2 км от р. Днепр).

Известный российский военный блогер утверждал, что украинские силы частично закрепились к югу от Крынок 9 ноября, но впоследствии отступили из-за российского обстрела.

Российские источники утверждали, что пробелы в российской противовоздушной обороне позволяют украинским силам действовать ударно-тактической авиацией на фронте возле Крынок.

Опубликованные 10 ноября геолокационные кадры указывают на то, что российские войска продвинулись к югу от Крынок.

10 ноября российские войска продолжали наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная и недавно достигли незначительного подтвержденного прогресса. Геолокационные кадры, опубликованные 7 и 9 ноября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к юго-западу от Петропавловки (7 км к востоку от Купянска).

Кроме этого, 10 ноября украинские войска продолжили наступательные действия на южном фланге Бахмута и подтвердили незначительное продвижение.

Ключевые выводы ISW за 10 ноября:

  • В Главном управлении военной разведки (ГУР) Украины заявили, что украинские надводные ударные беспилотники потопили два малых десантных корабля Черноморского флота России в оккупированном Крыму 10 ноября.
  • Российские военные блогеры продолжают чрезмерно реагировать на неспособность России оттеснить украинские силы с позиций на восточном (левом) берегу Херсонщины.
  • В прошлом месяце российские войска значительно реже наносили удары с беспилотников по Украине, чем в предыдущие месяцы.
  • 10 ноября президент России Владимир Путин вновь посетил штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, вероятно, пытаясь представить себя лидером военного времени в преддверии предстоящих президентских выборов в марте 2024 года.
  • Сообщается, что 14 декабря президент России Владимир Путин проведет свой ежегодный форум "Прямая линия" и ежегодную пресс-конференцию одновременно, и это событие, вероятно, послужит рекламе его президентской кампании.
  • 10 ноября украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что 17-летний украинец Богдан Ермохин, которого российские власти принудительно выдворили из оккупированного Мариуполя в Россию и пытались призвать на военную службу, вернется в Украину.
  • Операция "Интерфлекс" под руководством Великобритании достигла своей цели - подготовить 30 тысяч украинских военных в период с июня 2022 года по декабрь 2023 года.
  • Российские войска 10 ноября вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, на западе Донецкой области, в районе границы Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области и продвинулись в некоторых областях.
  • Российские силы продолжают борьбу с низким моральным духом и плохой дисциплиной.
  • 10 ноября, что в оккупированном Мариуполе Донецкой области украинские партизаны взорвали автомобиль милиции.

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