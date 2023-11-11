КГВА: Все ударные дроны, которые враг запускал на Киев, сбили

В ночь на 11 ноября силы и средства противовоздушной обороны сбили все воздушные цели на подступах к Киеву, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.

По информации чиновников, воздушная тревога в Киеве была связана с атакой вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Дроны противника были запущены с южного направления.

По предварительным данным, в самой столице без жертв и разрушений.

Существует большая вероятность, что враг таким образом проверяет систему ПВО Киева, поэтому людей просят не игнорировать воздушную тревогу.

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