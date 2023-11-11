КГВА: Все ударные дроны, которые враг запускал на Киев, сбили
В ночь на 11 ноября силы и средства противовоздушной обороны сбили все воздушные цели на подступах к Киеву, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.
По информации чиновников, воздушная тревога в Киеве была связана с атакой вражеских беспилотных летательных аппаратов.
Дроны противника были запущены с южного направления.
По предварительным данным, в самой столице без жертв и разрушений.
Существует большая вероятность, что враг таким образом проверяет систему ПВО Киева, поэтому людей просят не игнорировать воздушную тревогу.
Предыстория:
- Воздушные силы ВСУ вечером 10 ноября предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА в ряде областей Украины.
- В Харьковской и Киевской областях работала ПВО.