Ситуация на фронте 11 ноября: утренняя сводка Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений. В целом враг нанес 5 ракетных и 83 авиационных ударов, совершил 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ утром 11 ноября.

Также, Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, противокорабельную ракету "Оникс", зенитную управляемую ракету С-300, управляемую ракету Х-31 и 31 ударный БпЛА типа "Shahed-136/131". Противовоздушная оборона уничтожила одну ракету Х-59 и 19 ударных БпЛА. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома, портовая инфраструктура, автомобильный транспорт и другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись населенные пункты в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где наши защитники отбили 8 атак.

На Лиманском направлении противник, при поддержке авиации, вел штурмовые действия у Новоегоровки, Невского и Серебрянского лесничества Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 16 атак оккупантов вблизи Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, применяя авиацию, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят противнику значительные потери. Так, украинские защитники отбили 35 атак захватчиков восточнее Новокалиново, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отражено 18 атак врага.

На Шахтерском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия у Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел штурмовые действия в районе Роботино Запорожской области, успеха не имел.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражено 8 артиллерийских средств, пункт управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, склад боеприпасов и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.