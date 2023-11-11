Защитники за сутки уничтожили более тысячи оккупантов и 25 танков
За минувшие сутки вооруженные силы уничтожили 1130 российских захватчиков, общие потери оккупантов достигли 310 650 военных, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 31 0650 (+1130) человек,
- танков - 5342 (+25) ед,
- боевых бронированных машин - 10041 (+24) ед,
- артиллерийских систем - 7527 (+38) ед,
- РСЗО - 879 (+2) ед,
- средств ПВО - 579 (+1) ед,
- самолетов - 322 (+0) ед,
- вертолетов - 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5620 (+25),
- крылатых ракет - 1559 (+1),
- кораблей/катеров - 22 (+2) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9925 (+49) ед,
- специальная техника - 1069 (+9)