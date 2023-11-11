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Защитники за сутки уничтожили более тысячи оккупантов и 25 танков

Защитники за сутки уничтожили более тысячи оккупантов и 25 танков
Фото: Генштаб

За минувшие сутки вооруженные силы уничтожили 1130 российских захватчиков, общие потери оккупантов достигли 310 650 военных, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 31 0650 (+1130) человек,
  • танков - 5342 (+25) ед,
  • боевых бронированных машин - 10041 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 7527 (+38) ед,
  • РСЗО - 879 (+2) ед,
  • средств ПВО - 579 (+1) ед,
  • самолетов - 322 (+0) ед,
  • вертолетов - 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5620 (+25),
  • крылатых ракет - 1559 (+1),
  • кораблей/катеров - 22 (+2) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9925 (+49) ед,
  • специальная техника - 1069 (+9)

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