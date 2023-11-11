Воздушные силы: Враг атаковал ночью Украину ракетами и 31 "шахедом"
Силы обороны уничтожили 19 вражеских ударных БПЛА Shahed-136/131, сообщает Деловая столица.
Об этом информируют в Воздушных Силах Украины.
С 19:00 10 ноября по 03:00 11 ноября 2023 г. противник атаковал Украину ударными БпЛА и несколькими ракетами.
При ударе применено:
- 31 ударный БпЛА "Shahed-136/131" по трем направлениям – Приморско-Ахтарск, Курск- РФ и мыс Чауда -ТОТ Крым;
управляемую авиационную ракету Х-31 – с акватории Черного моря;
- противокорабельную ракету П-800 "Оникс" – из оккупированного Крыма;
- зенитную управляемую ракету С-300 – из Белгородской народной республики.
К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя уничтожены 19 вражеских ударных БпЛА Shahed-136/131.
Противовоздушная оборона работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.