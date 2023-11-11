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Воздушные силы: Враг атаковал ночью Украину ракетами и 31 "шахедом"

Воздушные силы: Враг атаковал ночью Украину ракетами и 31 "шахедом"
Фото: twitter

Силы обороны уничтожили 19 вражеских ударных БПЛА Shahed-136/131, сообщает Деловая столица.

Об этом информируют в Воздушных Силах Украины.

С 19:00 10 ноября по 03:00 11 ноября 2023 г. противник атаковал Украину ударными БпЛА и несколькими ракетами.

При ударе применено:

  • 31 ударный БпЛА "Shahed-136/131" по трем направлениям – Приморско-Ахтарск, Курск- РФ и мыс Чауда -ТОТ Крым;

управляемую авиационную ракету Х-31 – с акватории Черного моря;

  • противокорабельную ракету П-800 "Оникс" – из оккупированного Крыма;
  • зенитную управляемую ракету С-300 – из Белгородской народной республики.

К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожены 19 вражеских ударных БпЛА Shahed-136/131.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.

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