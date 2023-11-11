Взрывы, которые слышали в столице, были работой ПВО под Киевом - Кличко
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что утром 11 ноября вблизи Киева работала противовоздушная оборона, поэтому в городе были слышны взрывы, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Кличко в Telegram.
"По информации на это время, силы ПВО работали вблизи Киева, на левом берегу. В столице вызовов спасателей пока не было".
По словам мэра, к медикам звонили люди, услышав взрывы. Но пострадавших нет.
Между тем в области до сих пор тревога. Кроме Киевской, ракетная опасность в Черниговской и Сумской областях.