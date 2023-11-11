В "Дія" создают новый сервис для бизнеса: кто сможет воспользоваться

Для украинских предпринимателей создается отдельный сервис на портале "Дія". Пока им воспользоваться смогут не все, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

Недавно правительство поддержало создание проекта е-Предприниматель, объединяющего 12 услуг для бизнеса в одну онлайн-форму. Благодаря проекту можно будет не только открыть бизнес, но получить другие необходимые для масштабирования сервисы.

"Например, вы только что открыли кафе. Получайте необходимые разрешения и подавайте декларацию на портале Дія. Никаких ксерокопий, бумаг и траты времени на поездки в госорганы" , - объясняет Федоров.

Сначала е-Предприниматель запустят для нескольких видов деятельности, в частности:

салонов красоты;

кафе;

точек продаж.

Услугой смогут воспользоваться не только новые ФОПы, но и действующие бизнесы, чтобы открыть новый киоск или студию маникюра. Федоров подчеркнул, что главная цель проекта - минимизация коррупции.

Штрафы для ФОП

Напомним, с 1 октября в Украину вернулись штрафы для бизнеса. Речь идет о торговле без кассовых аппаратов.

Кроме того, Верховная рада частично вернула налоговые проверки с 1 декабря. Однако мораторий на проверки для ФОП первой и второй группы продлили до конца следующего года.