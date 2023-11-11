МВФ и Украина договорились о выделении следующего транша на 900 млн долларов

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли договоренностей на уровне персонала относительно второго пересмотра механизма расширенного финансирования (EFF), который открывает путь к получению транша в около 900 млн долл, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

"Сотрудники Международного валютного фонда (МВФ) и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала (SLA) по обновленному набору экономической и финансовой политики для второго пересмотра 4-летнего соглашения о расширенном финансировании (EFF). SLA подлежит утверждению Исполнительным советом МВФ" , - говорится в сообщении.

В МВФ отмечают, что все количественные критерии эффективности на конец июня и индикативные цели на конец сентября выполнены. Кроме того, большинство структурных контрольных показателей также было достигнуто. Соответственно, это открыло путь для рассмотрения исполнительным советом МВФ, что позволило бы выплатить около 900 млн долл.

"Я рад сообщить, что сотрудники МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала по второму пересмотру EFF. Соглашение подлежит одобрению исполнительным советом МВФ, рассмотрение которого ожидается в ближайшие недели" , - отметил представитель МВФ Гэвин Грей, после завершения обсуждения в Варшаве.

Напомним:

Ранее 6 ноября миссия МВФ начала обсуждение мероприятий с представителями украинской власти относительно второго пересмотра программы расширенного финансирования (EFF).

Перед этим сообщалось, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала 25 сентября в Варшаве технические дискуссии с представителями Украины в контексте подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF).

Совет директоров МВФ в июне завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины - Украина получила около 890 млн долл США, которые направят на бюджетную поддержку.

В марте Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиардов долларов, чтобы помочь стране удовлетворить неотложные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны. Всего в этом году Украина имеет возможность получить от МВФ три транша на общую сумму 3,3 млрд СПЗ (4,5 млрд долл США).

Впоследствии Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 млрд долл