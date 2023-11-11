Часть Киева осталась без отопления и горячей воды: идут технические работы
Из-за начала технических работ на теплоисточниках, часть Киева осталась без отопления и горячей воды, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Отопление и горячая вода были приостановлены в части:
- Печерского;
- Голосеевского;
- Соломенского;
- Днепровского района.
"Работы продлятся до 06:00 13 ноября. На период ремонтных работ поставка отопления и горячей воды будет приостановлена", - пишет пресс-служба.
Зачем проводят технические работы?
"Работы проводят внепланово, чтобы повысить надежность теплоснабжения при прохождении отопительного сезона. Специалисты работают в усиленном режиме, чтобы оперативно возобновить поставки услуг", - добавляет КГГА.
Отопительный сезон в Украине
Начало отопительного сезона в разных областях Украины объявлялось еще в октябре.
Следует добавить, что технические работы проводят не только в Киеве. К примеру, недавно Полтава также временно осталась без теплоснабжения и горячей воды.
В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль недавно анонсировал выплаты украинцам на дрова в размере 16 тысяч гривен. Речь идет о жителях, не имеющих возможности отапливать дома газом.