Экономика Украины восстанавливается быстрее ожиданий: МВФ улучшил прогноз

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту экономики Украины в 2023 году до 4,5%. Однако в следующем году рост замедлится из-за продолжающейся войны, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление фонда.

Соглашение на уровне персонала

Согласно сообщению МВФ, сотрудники МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала по второму пересмотру Программы расширенного финансирования EFF. Соглашение подлежит утверждению Советом директоров МВФ, рассмотрение которого ожидается в ближайшие недели.

В МВФ отмечают, что Программа EFF на 15,6 млрд долларов США была одобрена 31 марта.

"Соглашение, поддерживаемое МВФ, является частью гораздо более крупного международного пакета поддержки Украины, который сейчас составляет около 122 млрд долларов. EFF продолжает служить прочной опорой для экономической программы властей, и эффективность программы в целом находится на правильном пути, несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию" , - говорится в сообщении.

При этом все количественные критерии эффективности на конец июня и ориентировочные целевые показатели на конец сентября были достигнуты.

"Большинство структурных контрольных показателей также были достигнуты, тогда как несколько других завершены с некоторой задержкой или находятся в стадии реализации, что отражает неизменную приверженность властей общей программе реформ" , - отмечают в МВФ.

Влияние войны

Ка отмечается в сообщении, война в Украине продолжает оказывать разрушительное воздействие на население и экономику, поскольку нападения на критически важную инфраструктуру и авиаудары продолжаются по всей стране. Кроме того, прекращение Россией Черноморской зерновой инициативы и разрушение портов затруднили экспорт Украины.

"Несмотря на это, макроэкономическая и финансовая стабильность была сохранена благодаря разумной политике, а также стабильной и своевременной внешней поддержке. Украинская экономика продолжает демонстрировать замечательную устойчивость и дальнейшие признаки стабилизации, поскольку недавние экономические события указывают на более сильное, чем ожидалось, восстановление экономики в 2023 году и существенную дезинфляцию на фоне сильных резервов и стабильного валютного рынка" , - заявили в фонде.

Поэтому сотрудники МВФ повысили рост реального ВВП на 2023 год до 4,5% (с предыдущего диапазона в 1-3%, когда был завершен первый обзор EFF). Однако ожидается, что в 2024 году рост снизится до 3-4% по мере продолжения войны, а риски ухудшения перспектив остаются исключительно высокими.

Ситуация с финансами

По данным МВФ, сохраняется чрезвычайно сложная ситуация для государственных финансов: бюджетный дефицит остается очень высоким, что отражает экономические и социальные издержки войны, влекущие за собой большие потребности в финансировании.

"Чтобы помочь удовлетворить эти потребности в расходах при сохранении устойчивости долга, ключевые приоритеты включают принятие закона о полном восстановлении налоговых проверок и запуск Национальной стратегии доходов в декабре, как и планировалось. Официальным органам необходимо быть готовыми принять дополнительные меры по увеличению доходов и продолжать усилия по мобилизации финансирования на внутреннем рынке облигаций" - говорится в сообщении.

При этом своевременное предоставление выделенной внешней поддержки будет иметь решающее значение для бюджетного финансирования и макроэкономической стабильности.

"Официальные органы должны приступить к запланированным операциям с коммерческим долгом в предусмотренные сроки, в соответствии с целью восстановления устойчивости долга в соответствии с параметрами программы. Сохранение устойчивости также потребует поиска новых заимствований на максимально льготных условиях и проведения среднесрочной бюджетной корректировки на основе доходов" , - отметили в МВФ.

В период с 6 по 10 ноября 2023 года эксперты МВФ и представители Министерства финансов Украины, Национального банка Украины, а также других органов власти провели ряд переговоров по второму пересмотру программы Механизма расширенного финансирования. Встречи прошли в Варшаве и в онлайн формате.

Ранее МВФ предупредил о рисках продолжительной и интенсивной войны на экономику Украины. По прогнозу МВФ, среднесрочные перспективы зависят от исхода войны, масштабов расходов на реконструкцию, возвращения мигрантов, структурных реформ и перспектив вступления в ЕС.