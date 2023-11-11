Израиль просмотрел количество погибших во время нападения ХАМАС 7 октября

Число погибших в результате атаки ХАМАС на Израиль 7 октября было пересмотрено и по уточненным данным составляет 1 200 человек, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Израиля, пишет BBC.

Спикер МИД Лиор Хаят объяснил, что многие тела после нападения не сразу удалось идентифицировать, и "теперь мы считаем, что они принадлежат террористам… а не израильтянам".

Ранее израильские власти оценивали количество погибших в результате атаки ХАМАС в 1 400 человек.

Напомним, утром 7 октября палестинская исламистская группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Боевики прорвались в страну, одновременно нанося массированный ракетный удар. Вторжение сопровождалось массовыми убийствами мирного населения и захватом заложников.

Израиль официально объявил о состоянии войны и мобилизовал 300 тыс. резервистов для ответа на террористическую атаку.