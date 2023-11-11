Британская разведка: Российские власти все больше используют историю как оружие

Российское руководство все больше использует историю как оружие, чтобы насадить антизападные настроения россиянам и запугать западных соседей РФ, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании относительно войны в Украине в субботу.

Британские аналитики отметили, что Федеральное архивное агентство России опубликовало сборник документов "Об историческом единстве русских и украинцев".

Он открывается статьей президента России Владимира Путина на эту тему, опубликованную в июле 2021 года, а сразу за ней следует его обращение по ситуации в Украине, произнесенное 21 февраля 2022 года, накануне полномасштабного российского вторжения.

В книге представлены 242 документа, начиная с 11 века и заканчивая 20 веком, которые используются для оправдания нынешней политики Кремля и якобы подтверждают утверждение о том, что иностранная подрывная деятельность превратила Украину в "антироссийское" государство. Документы сопровождаются интерпретационными комментариями Путина.

На прошлой неделе, отмечают британские аналитики, бывший президент России Дмитрий Медведев написал статью об истории российско-польских отношений.

Он обвинил Польшу в проведении агрессивной ревизионистской "русофобской" политики, предупредив, что это может привести к уничтожению польской государственности, и угрожая, что Россия и Беларусь способны предоставить адекватный военный ответ в случае необходимости.

Британские обозреватели делают вывод, что использование истории как оружия со стороны российского руководства усиливается, и это направлено на привитие антизападных настроений российскому населению и запугивание непосредственных западных соседей России.

Ранее в Еврокомиссии обвиняли РФ в том, что российский государственный аппарат фальсифицирует историю и распространяет теории заговора, чтобы отравить демократии ЕС злонамеренной дезинформацией.