Зеленский выступил с обращением по случаю годовщины освобождения Херсона

Президент Владимир Зеленский поздравил с годовщиной освобождения Херсона от российских захватчиков, отметив, что украинцы не подчинились вражеской силе и вдохновляли своим сопротивлением всех нас и весь мир, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Офис президента.

"Весь юг Украины в прошлом году убедился, что Россия никогда не приходит "навсегда", сколько бы раз она это ни повторяла. Потому что Украина всегда возвращается - всегда! Когда знаем нашу цель. Когда это общая цель. Когда мы в единстве. И когда объединяем других вокруг украинской цели".

По словам президента, благодаря Херсонской операции правобережье Днепра было очищено от оккупанта.

"Наши воины тогда освободили значительную часть Херсонской области, добавили защиты Николаеву, Одессе, другим городам и селам на юге нашего государства и закрепили успех Украины в битве за Черное море. Крым тогда в улыбках херсонцев, в словах радости, когда встречали наших воинов, - Крым почувствовал и свое будущее, увидел, насколько мы рядом" , - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия весь этот год мстит за свободу Херсону и другим освобожденным городам Украины.

"Обстрелы ежедневно. Бомбы, артиллерия, ракеты. Только со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра почти сорок дронов и ракет... Баллистика против Киева, дроны и ракеты против Одесской, Харьковской областей. Сознательные издевательства от врага. Каждый день! Но ни одного дня нашего отчаяния!" , - сказал президент.

Зеленский поблагодарил всех, кто сейчас в Херсоне работает для защиты наших людей.

"Спасибо всем, кто сражается на левобережье Херсонщины ради Украины! Спасибо всем, кто защищает украинскую жизнь!" - подчеркнул глава государства.

Напомним:

В освобожденном Херсоне 14 ноября 2022 года официально подняли флаг Украины, в мероприятии принял участие президент Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский назвал освободительную операцию украинских защитников в Херсоне переломным моментом в войне, который указывает на то, что победа будет за Украиной.