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В Минобороны РФ заявили, что якобы попали в склад боеприпасов на Киевщине

В Минобороны РФ заявили, что якобы попали в склад боеприпасов на Киевщине
Фото: A.Savin

Министерство обороны РФ в своей сводке в субботу заявило, что российские захватчики поразили склад вооруженных сил в районе села Девички Бориспольского района Киевской области, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Девички Киевской области поражен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ".

Предыстория: 

  • Жители столицы утром 11 ноября слышали взрывы, после чего включили воздушную тревогу.
  • Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что утром 11 ноября под Киевом работала противовоздушная оборона, поэтому в городе были слышны взрывы.
  • Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что утренние взрывы в Киеве - это работа ПВО после того, как Россия атаковала баллистикой.

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