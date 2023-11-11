В Минобороны РФ заявили, что якобы попали в склад боеприпасов на Киевщине
Министерство обороны РФ в своей сводке в субботу заявило, что российские захватчики поразили склад вооруженных сил в районе села Девички Бориспольского района Киевской области, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сводка Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Девички Киевской области поражен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ".
Предыстория:
- Жители столицы утром 11 ноября слышали взрывы, после чего включили воздушную тревогу.
- Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что утром 11 ноября под Киевом работала противовоздушная оборона, поэтому в городе были слышны взрывы.
- Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что утренние взрывы в Киеве - это работа ПВО после того, как Россия атаковала баллистикой.