Во Львове работников ТЦК, которые затолкали мужчину в авто, привлекут к ответственности

ТЦК Львовской области обещает привлечь к ответственности работников, которые недавно насильно запихали гражданского в авто, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного ТЦК и СП.

"Относительно вчерашнего случая, где в сети интернет распространялась информация о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и работниками ТЦК. По данному факту проведена служебная проверка, по факту определены должностные лица, которые будут привлечены к ответственности" , - пишет пресс-служба.

Отмечается, что к оповещению граждан привлекаются военные, которые были переведены из боевых бригад по состоянию здоровья ограниченно годны.

Что случилось

В сети недавно распространилось видео, на которых работники ТЦК жестоко запихали мужчину в микроавтобус. Очевидцы инцидента пытались помешать этому, однако, это не помогло.

Позже командование Львовского областного ТЦК и СП пообещало выяснить все обстоятельства ситуации и провести служебную проверку.