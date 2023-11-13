ISW: Украина усиливает атаки на важные объекты россиян

Специалисты Института изучения войны (ISW) отмечают, что Украина усиливает атаки на российские военные и другие важные объекты в оккупированной Украине и в РФ, сообщает Украинская правда.

Украина, похоже, усиливает атаки против российских военных, объектов материально-технического обеспечения и других важных объектов в тыловых районах оккупированных территорий и России.

Главное управление военной разведки Украины сообщило 12 ноября, что 11 ноября украинские партизаны атаковали российский военный штаб в оккупированном Мелитополе Запорожской области, убив по меньшей мере трех офицеров ФСБ и Росгвардии России.

Аналитики напоминают, что заявление ГУР от 12 ноября появилось после нападения украинских партизан на бывшего главу "Народной милиции" так называемой Луганской Народной Республики ("ЛНР") 8 ноября; ударов по российской военной базе в оккупированном Скадовске Херсонской области и объектам Черноморского флота в Крыму 9 ноября; а также трех ударов в тылу и партизанских нападений в России 11 ноября.

Кроме того, отмечают эксперты, украинские войска проводят ударную кампанию, направленную на оккупированный Крым, с лета 2023 года.

Ключевые выводы ISW за 12 ноября