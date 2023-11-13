Германия планирует удвоить военную помощь Украине – Минобороны

Германия намерена в 2024 году удвоить военную помощь Украине. Вместо ранее заложенных в федеральном бюджете 4 млрд евро на эти цели планируется потратить 8 млрд евро.﻿ Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Это сильный сигнал Украине, показывающий, что мы не сдаемся" , - заявил Писториус, отвечая на вопрос о планах военной помощи Украине.

По его словам, Германия в данном случае руководствуется опытом 2023 года, который показал, что запланированные суммы были быстро исчерпаны.

Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщили, что Германия намерена удвоить военную помощь Украине в следующем году. Соответствующее соглашение было достигнуто на прошлой неделе. На этой неделе бюджетный комитет официально должен одобрить увеличение военной помощи Украине на четыре миллиарда евро.

Ранее в правительстве Германии заявили, что выделяют Украине дополнительные 200 млн евро. Деньги пойдут на восстановление страны.

Также недавно Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Он включает в себя составляющие для систем ПВО IRIS-T, бронированную технику и различные дроны.