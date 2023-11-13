ISW: ВСУ немного продвинулись на левобережной Херсонщине

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска немного продвинулись на левом берегу Днепра Херсонщины, сообщает Украинская правда.

По проанализированным данным экспертов, украинские войска 12 ноября достигли незначительных успехов на восточном (левом) берегу Херсонской области на фоне продолжающихся наземных операций.

Геолокационные кадры, опубликованные 12 ноября, показывают, что украинские силы сделали незначительное продвижение вглубь поселка Крынки (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр).

Российские "военкоры" продолжали утверждать, что российские войска пытались и не смогли вытеснить украинские войска из Крынок, и что украинские войска проводят наступательные операции вблизи Поймы (10 км к юго-востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр), Песчановки (13 км к юго-востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр) и Подстепного (17 км к востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр).

Также они утверждали, что украинские силы перебросили дополнительный личный состав в район Крынки, и что украинские силы намерены перерезать российские логистические линии и нанести удар по инфраструктуре, соединяющей линию российского фронта с тыловыми районами в оккупированном Крыму, Херсонской и Запорожской областях.

Один из "военкоров" утверждал, что украинские войска продвигаются к трассе Е58 Олешки-Каменка, и выразил обеспокоенность, что украинские войска могут угрожать российским позициям у перекрестка Е58-Е97 к югу от линии Пойма-Песчановка-Подстепное.

Вместе с тем украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские войска выделили относительно небольшое количество подразделений для защиты дороги Алешки-Новая Каховка и для реагирования на украинские операции на восточном берегу, вероятно, с целью сохранения боевой мощи группы войск "Днепр".