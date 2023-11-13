РФ хочет стать "гарантом" безопасности для авторитарных стран Африки – ISW

Россия планирует подписать соглашения еще с несколькими африканскими странами.﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.

Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил в телеинтервью программе "Военная приемка" 12 ноября, что в ближайшем будущем Россия подпишет соглашения о военном сотрудничестве еще с шестью африканскими странами.

По словам Фомина, в последние годы Россия активно развивает сотрудничество с африканскими странами в области обороны. В настоящее время подписаны военные соглашения с 30 из 54 африканских стран.

Фомин не уточнил, с какими африканскими странами Россия подпишет соглашения. Министр обороны России Сергей Шойгу и заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров в последние месяцы встречались с делегациями Буркина-Фасо, Нигера, Мали и Ливии.

По словам издания "Jeune Afrique", 11 ноября, группа российских военнослужащих прибыла в Буркина-Фасо, чтобы защитить президента Ибрагима Траоре от будущих попыток государственного переворота. Это, по мнению российских источников, стало результатом встречи Шойгу 7 ноября с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо бригадного генерала Кассума Кулибали.

Кремль, похоже, использует военные соглашения с африканскими странами, чтобы заполнить вакуум власти, созданный уходом западных игроков из региона, например, уходом ООН из Мали.