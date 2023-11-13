КНДР причастна к войне РФ против Украины – президент Южной Кореи

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что КНДР причастна к войне в Украине, пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.

Президент Юн Сук Йоль на встрече с министром обороны США Ллойдом Остином попросил поддерживать совместную оборону против провокаций КНДР.

Юн призвал к укреплению совместной обороны Южной Кореи и США, чтобы обезопасить страны от любых провокаций со стороны Северной Кореи. Он также подчеркнул необходимость быть готовыми к внезапным атакам, которые могут быть похожи на тактику Хамаса.

Также, лидер Республики Корея заявил, что война между Украиной и Россией и конфликт между Израилем и ХАМАСОМ имеют прямое и косвенное отношение к Северной Корее.

Остин сказал, что президент Джо Байден привержен дальнейшему укреплению южнокорейско-американского альянса больше, чем когда-либо.

Ожидается, что в понедельник союзники обсудят ряд вопросов безопасности, включая способы укрепления расширенных обязательств Вашингтона по сдерживанию ракетных и ядерных угроз Северной Кореи на 55-м ежегодном консультативном совете с безопасности.