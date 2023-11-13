Курс валют НБУ на 13 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 13 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 12 ноября, достиг уровня 36.08 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 38.54 за 1 евро.

Курс рубля повысился на 1 коп до 3.92 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 9 коп до 44.09 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 1 коп до 40.00 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 5 коп до 8.71 за 1 польский злотый.