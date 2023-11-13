Курс валют НБУ на 13 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 13 ноября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 12 ноября, достиг уровня 36.08 за 1 доллар.
Курс евро вырос до уровня 38.54 за 1 евро.
Курс рубля повысился на 1 коп до 3.92 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 9 коп до 44.09 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 1 коп до 40.00 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 5 коп до 8.71 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.077900
|EUR
|Евро
|38.542000
|RUB
|Рубль
|0.391640
|GBP
|Фунт стерлингов
|44.094400
|CHF
|Швейцарский франк
|39.997700
|PLN
|Польский злотый
|8.710700