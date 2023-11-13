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Курс валют НБУ на 13 ноября

Курс валют НБУ на 13 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 13 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 12 ноября, достиг уровня 36.08 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 38.54 за 1 евро.

Курс рубля повысился на 1 коп до 3.92 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 9 коп до 44.09 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 1 коп до 40.00 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 5 коп до 8.71 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 36.077900 +0.042
EUR Евро 38.542000 +0.02
RUB Рубль 0.391640 +0.001
GBP Фунт стерлингов 44.094400 --0.089
CHF Швейцарский франк 39.997700 --0.009
PLN Польский злотый 8.710700 +0.052

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