За сутки Россия потеряла 800 военных и 10 артсистем – данные Генштаба
За минувшие сутки Россия потеряла около 800 своих военных, 5 танков, 10 артиллерийских систем и другую военную технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 312 550 (+800) человек,
- танков − 5 354 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 10 079 (+6) ед,
- артиллерийских систем − 7 569 (+10) ед,
- РСЗО − 881 (+0) ед,
- средств ПВО – 580 (+0) ед,
- самолетов − 322 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 634 (+2) ед,
- крылатых ракет − 1 561 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 9 949 (+5) ед,
- специальной техники – 1 079 (+1) ед.