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За сутки Россия потеряла 800 военных и 10 артсистем – данные Генштаба

За сутки Россия потеряла 800 военных и 10 артсистем – данные Генштаба
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла около 800 своих военных, 5 танков, 10 артиллерийских систем и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 312 550 (+800) человек,
  • танков − 5 354 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 10 079 (+6) ед,
  • артиллерийских систем − 7 569 (+10) ед,
  • РСЗО − 881 (+0) ед,
  • средств ПВО – 580 (+0) ед,
  • самолетов − 322 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 634 (+2) ед,
  • крылатых ракет − 1 561 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 9 949 (+5) ед,
  • специальной техники – 1 079 (+1) ед.

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