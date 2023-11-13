Почему очагом гепатита А стала Винницкая область – объяснение

Вероятной причиной вспышки гепатита А в Виннице и области стала вода. При этом сложно сказать, почему именно этот регион стал первым.﻿ Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

По словам Кузина, обычно такое количество (больных, - ред.) говорит о том, что, по всей вероятности, причиной могла стать питьевая вода.

"Второй причиной эпидемиологи могут назвать пищевые продукты. Потому что большинство заболевших людей говорили о том, что они пользовались местным рынком: покупали там овощи, фрукты, молокопродукты" , - отметил он.

Есть несколько случаев заболевания именно на производстве, речь идет о кондитерских фабриках и молокозаводе.

"Поэтому сейчас отрабатываются параллельно все сценарии, и мы уже перешли от тестирования объектов окружающей среды к тестированию людей. Иммунитет держится довольно долго после перенесенной болезни, поэтому протестуя людей, мы сможем выйти на то, какой именно человек мог перенести такую болезнь и инфицировать другую" , - отметил главный государственный санитарный врач.

Он также надеется, что в ближайшее время специалисты смогут найти все же общий источник инфицирования, но пока прорабатываются все возможные варианты и все возможные сценарии.

Почему очагом стала Винницкая область

Как отметил Кузин, на этот вопрос трудно ответить однозначно.

"Очень трудно сказать. Вспышки действительно не выбирают область или какой-то определенный населенный пункт, и во время проведения эпидемиологического расследования мы до сих пор выясняем возможный общий единый путь передачи. Прорабатывается несколько различных вариантов" , - пояснил Кузин.

В чем особенности гепатита А

Как объясняет Кузин, вирусный гепатит А - это острое инфекционное заболевание, которое передается контактно-бытовым, но обычно фекально-оральным путем.

"То есть это болезнь "не мытых рук". Это значит, что тот человек, который контактировал с больным или с носителем и затем употреблял пищу или питьевую воду, не помыв руки, имеет риск инфицироваться. Вирус довольно быстро распространяется, потому что количество людей, которая имеет иммунитет, достаточно небольшое. Потому что для того, чтобы иметь иммунитет, нужно либо переболеть, либо вакцинироваться" , - объяснил санитарный врач.

При этом вакцинация против вирусного гепатита А не входит в Национальный календарь профилактических прививок.

"Таким образом, у нас большая часть украинцев, не болевшая болезнью Боткина или вирусным гепатитом А, не имеет иммунитета. Поэтому именно этот вирус довольно часто вызывает такие массовые и быстрые вспышки. Вспышка в Виннице - одна из них" , - отмечает он.

Интересно, что по всем наблюдениям, обычно максимальная интенсивность приходится именно на осенне-зимний период. Потому что бактерии в это время уже не так быстро размножаются в воде, а вирусы продолжают размножаться.