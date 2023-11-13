ЕС снова призвал к гуманитарной паузе в Газе и освобождению заложников
Евросоюз повторно призвал немедленно обеспечить паузы в боевых действиях между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, а также призвал ХАМАС освободить заложников. Соответствующее заявление опубликовал Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Европейская правда.
От имени ЕС дипломат выразил "большую обеспокоенность" углублением гуманитарного кризиса в секторе Газа.
"ЕС присоединяется к призывам о немедленных паузах в боевых действиях и установлении гуманитарных коридоров, в том числе увеличение пропускной способности на пунктах пересечения границы и определенном морском маршруте, чтобы гуманитарная помощь могла безопасно попасть к жителям Газы", – заявил Боррель.
Жозеп Боррель напомнил, что ЕС признает полное право Израиля защищаться в рамках международного законодательства и международного гуманитарного права.
"ЕС повторяет призыв к ХАМАС немедленно и безусловно освободить всех заложников. Крайне важно, чтобы Международный комитет Красного Креста получил доступ к заложникам.
ЕС осуждает использование боевиками ХАМАС больниц и гражданских в качестве "живого щита". В результате боевых действий очень страдают больницы, и это вызывает ужасные жертвы среди гражданских и медиков", – подчеркнул главный дипломат ЕС, одновременно призвав Израиль к "максимальной осторожности" для того, чтобы не допускать жертв среди гражданского населения.
Боррель добавил, что ЕС продолжит сотрудничество с международными партнерами, странами региона и ООН для того, чтобы обеспечить постоянное поступление гуманитарной помощи для жителей сектора Газа.