США нанесли новые удары по объектам Ирана в Сирии – Пентагон
Вооруженные силы США нанесли удары по военным объектам на востоке Сирии, используемых иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, сообщает Европейская правда.
По его словам, США нанесли высокоточные удары в ответ на нападения, которые продолжаются на американский персонал в Ираке и Сирии.
Он уточнил, что Соединенные Штаты нанесли удары по военным объектам вблизи городов Абу-Камаль в Ираке и Маядин в Сирии.
"Для президента (Джо Байдена) нет высшего приоритета, чем безопасность американского персонала, и сегодняшними действиями он дал понять, что США будут защищать себя, свой персонал и свои интересы", – отметил Остин.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты второй раз за последние недели нанесли удары по складу оружия на востоке Сирии, который, по данным Пентагона, использовал иранский Корпус стражей исламской революции и связанные с ним группы.