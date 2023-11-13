США нанесли новые удары по объектам Ирана в Сирии – Пентагон

Вооруженные силы США нанесли удары по военным объектам на востоке Сирии, используемых иранским Корпусом стражей исламской р﻿еволюции (КСИР) и связанными с ним группировками. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, сообщает Европейская правда.

По его словам, США нанесли высокоточные удары в ответ на нападения, которые продолжаются на американский персонал в Ираке и Сирии.

Он уточнил, что Соединенные Штаты нанесли удары по военным объектам вблизи городов Абу-Камаль в Ираке и Маядин в Сирии.

"Для президента (Джо Байдена) нет высшего приоритета, чем безопасность американского персонала, и сегодняшними действиями он дал понять, что США будут защищать себя, свой персонал и свои интересы" , – отметил Остин.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты второй раз за последние недели нанесли удары по складу оружия на востоке Сирии, который, по данным Пентагона, использовал иранский Корпус стражей исламской революции и связанные с ним группы.