В ВСУ рассказали, почему оккупанты поставил на паузу обстрелы "Калибрамы"

Долговременная пауза в применении российскими войсками крылатых ракет связана с проблемами логистики, передислокацией ракетоносителей и ракет. Об этом заявил спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"В настоящее время мы наблюдаем только одну единицу вражеской корабельной техники в Черном море и одну в Азовском" , - проинформировал он.

Плетенчук отметил, что враг вынужден периодически перебрасывать из Новороссийска кобарельную технику и перешвартовывать ее в Туапсе, "так как должны менять место стоянки, а причального фронта там не хватает".

Спикер отметил, что враг также был вынужден передислоцировать из Севастополя в Новороссийск носители крылатых ракет, "но логистика, обслуживающая эти носители, осталась в Севастополе".

По его словам, именно поэтому наблюдается большая пауза в использовании россиянами ракет.

"Сейчас враг столкнулся с проблемой отсутствия логистики, они не могут загружать "Калибры" в Новороссийск. Соответственно, пока они не решат эту проблему, применять ракеты фактически не могут. Чтобы это сделать, им нужно переходить в Севастополь, чтобы зарядиться, но это для их самих опасно" , - объяснил капитан третьего ранга.

Плетенчук подчеркнул, что враг накапливает ракеты в ожидании зимнего периода.