В ВСУ рассказали, почему оккупанты поставил на паузу обстрелы "Калибрамы"
Долговременная пауза в применении российскими войсками крылатых ракет связана с проблемами логистики, передислокацией ракетоносителей и ракет. Об этом заявил спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.
"В настоящее время мы наблюдаем только одну единицу вражеской корабельной техники в Черном море и одну в Азовском", - проинформировал он.
Плетенчук отметил, что враг вынужден периодически перебрасывать из Новороссийска кобарельную технику и перешвартовывать ее в Туапсе, "так как должны менять место стоянки, а причального фронта там не хватает".
Спикер отметил, что враг также был вынужден передислоцировать из Севастополя в Новороссийск носители крылатых ракет, "но логистика, обслуживающая эти носители, осталась в Севастополе".
По его словам, именно поэтому наблюдается большая пауза в использовании россиянами ракет.
"Сейчас враг столкнулся с проблемой отсутствия логистики, они не могут загружать "Калибры" в Новороссийск. Соответственно, пока они не решат эту проблему, применять ракеты фактически не могут. Чтобы это сделать, им нужно переходить в Севастополь, чтобы зарядиться, но это для их самих опасно", - объяснил капитан третьего ранга.
Плетенчук подчеркнул, что враг накапливает ракеты в ожидании зимнего периода.
"Учитывая, что ВПК не может поставить им ракеты в том количестве, о котором они мечтают, соответственно, должны выдерживать такие паузы", - резюмировал спикер.