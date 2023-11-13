В РФ сообщили о "перегруппировке" войск РФ в Херсонской области, а затем опровергли это

В Министерстве обороны РФ заявили о решении провести перегруппировку войск из состава оккупационного контингента в Херсонской области. Их собрались отводить подальше на восток от Днепра. Впрочем, позже информацию о "маневрах" изменили, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Как рассказали в российском оборонном ведомстве, которых цитируют пропагандистские СМИ, такое решение было принято после оценки сложившийся ситуации".

Так, командование группировки "Днепр" решило "перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра", рассказали у Шойгу. Речь идет о силах интервентов, которые действуют в Херсонской области.

Также в Минобороны страны-агрессора заявили, что после перегруппировки "Днепр" "высвободит часть сил, которые будут задействованы для наступления на других направлениях", пишут росСМИ.

При этом чуть позже такое заявление о перегруппировке сил в Херсонской области было "аннулировано".