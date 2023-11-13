В Румынии стартуют учения пилотов из Украины на F-16

Министр обороны Румынии Анджел Тилвар и его нидерландская коллега Кайса Оллонгрен в понедельник, 13 ноября, открывают Европейский учебный центр F-16 (EFTC) на военно-воздушной базе Фетешти, что в 150 километрах к востоку от Бухареста, сообщает Deutsche Welle.

Нидерланды предоставят от 12 до 18 истребителей для тренировок как украинских, так и румынских пилотов. Первые пять F-16 власти Нидерландов отправили в Румынию неделю назад.

Компания Lockheed – производитель F-16 – обеспечивает на учениях инструкторов и технический персонал. По оценкам, подготовка пилотов займет не менее полугода.

В настоящее время передать Украине F-16 пообещали четыре страны. Так, Нидерланды направят на нужды Украины 42 истребителя – это все самолеты данного класса, находящиеся на вооруженных странах. Впрочем, ВСУ получат не все из них, поскольку "небольшая часть из них уйдет для обучений".

Также самолеты Украины пообещали Дания – 19 единиц, Норвегия – до 10. Бельгия начнет поставки с 2025 года, но количество запланированных к передаче истребителей пока не раскрывалось. По оптимистическому сценарию Киев ожидает получить первые из этих самолетов в первой половине 2024 года.