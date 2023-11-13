НБУ рассчитывает получить от Минфина более 120 млрд грн за "эмиссионные" ОВГЗ

По расчетам Национального банка, в 2023 году общая сумма выплат, полученных от Министерства финансов по ОВГЗ в своем портфеле, составит 120,75 миллиарда гривен, сообщает Экономическая правда.

Так, больше всего НБУ получит по облигациям, которые выкупил у правительства в течение 2022 года – 81,15 млрд грн. Остальные 39,6 млрд грн составят выплаты по облигациям предыдущих лет выпуска.

В прошлом году НБУ выкупил у Минфина ОВГЗ на общую сумму 400 млрд. грн. Облигации будут находиться в обращении до 30 лет. Ставка по большей части этих ОВГЗ – плавающая и зависит от учетной ставки НБУ. В то же время, по облигациям на сумму 120 млрд грн ставка процента зафиксирована на уровне 11% годовых.

Остальные ОВГЗ в портфеле Нацбанка касаются предыдущих лет выпуска. Наибольшая доля – результат репрофайлинга ОВГЗ, который состоялся в 2017 году. Тогда правительство обменяло облигации Нацбанка на ОВГЗ нового выпуска для того, чтобы равномерно распределить по времени погашения этих облигаций. Общая номинальная стоимость этих ОВГЗ в портфеле НБУ – 223,46 млрд грн, из которых облигации на 78,29 млрд грн имеют зафиксированную ставку, а для остальных она зависит от уровня инфляции.

По расчетам Нацбанка, в 2024 году правительство выплатит ему 94,52 млрд грн процентов по ОВГЗ (из которых 62 млрд грн – выплаты по ОВГЗ 2022 года выпуска), а в 2025 году – 81,34 млрд грн (из которых 53,9 млрд грн за ОВГЗ в 2022 году).

Общая стоимость находящихся в портфеле НБУ ОВГЗ составляет 690,7 млрд грн. Их погашение распределено по времени до 2052 года.