У Дубинского ДБР и СБУ снова проводят обыски – источник

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с СБУ проводят обыски у внефракционного народного депутата Александра Дубинского по делу о преступной организации, созданной с целью дискредитации имиджа Украины на международной арене.﻿﻿ Об этом рассказал собеседник в правоохранительных органах, сообщает Украинская правда.

По данным источника издания, дело касается скандальной пресс-конференции "Новые факты о международной коррупции, "Бурисме" и схеме доведения Украины до банкротства", которую Дубинский провел в 2019 году с участием лишенного ныне гражданства Украины экс-нардепа Андрея Деркача (уже имеет подозрение в госизмене).

Детали нынешнего дела и следственных действий правоохранители обещают позже.