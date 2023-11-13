Кремль отказался комментировать сообщения о "перегруппировке" войск РФ на Херсонщине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать новость пропагандистов о "перегруппировке войск" захватчиков в районе Днепра - новость об этом обнародовали, а впоследствии аннулировали российские пропагандисты, сообщает Украинская правда.

"Вы знаете, что мы не комментируем сам ход и состояние дел непосредственно на поле боя во время специальной военной операции (войны в Украине - ред.), это прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных" , – сказал он.

Песков добавил, отвечая на вопрос об обстановке в районе Днепра, что "в этом случае тоже считаем, что ситуацию могут и должны комментировать только наши военные".

Перед этим аналитики ISW сообщали о переброске украинскими военными бронетехники на левый берег Херсонщины.

В последнем своем отчете они отмечали, что украинские войска немного продвинулись на левом берегу Днепра Херсонщины.