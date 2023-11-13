Меньше 20% дел о мошенничестве в Украине дойдут до суда в 2023 году

Несмотря на рост в Украине в 2023 году почти в 1,5 раза количества уголовных производств по мошенничеству, только 16,5% таких дел доходят до суда.﻿ Данные Офиса генпрокурора проанализировал сервис открытых данных "Опендатабот", сообщает Экономическая правда.

За 10 месяцев 2023 года в Украине было учтено 73160 уголовных производств по ст. 190 о мошенничестве.

В этом году зафиксировано в 1,3 раза больше случаев, чем в целом за предыдущие 2 года 2021-2022 - 55933.

Количество дел о мошенничестве начало стремительно расти летом 2022 года. Даже несмотря на спад осенью 2023 года, мошенники все равно гораздо активнее, чем до начала полномасштабного вторжения.

Так, осенью 2021 года, в среднем, открывалось 1900 дел по статье о мошенничестве.

Для сравнения, с мая по август 2023 года в среднем открывалось 8,2 тысячи новых дел о мошенничестве. В сентябре и октябре в среднем в месяц регистрировалось около 6,8 тысячи производств.

При этом, несмотря на растущую активность мошенников, доля дел, которая доходит до суда, уменьшилась.

Так, в 2023 году подозрение было вручено по каждому пятому делу, а в суд поступило лишь 16,5% от открытого количества производств.

Для сравнения, за соответствующий период в 2021 году в суд доходило 30% от всех учтенных дел.