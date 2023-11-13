МИД Литвы: Путин может снова поверить в свою победу в Украине

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис резко раскритиковал колебания западных союзников в дальнейшей поддержке Украины, отметив, что так Кремль снова может поверить в свою победу. Такое заявление он сделал в общении с прессой перед встречей министров иностранных дел стран-членов, сообщает Европейская правда.

"Сейчас ситуация выглядит так, что Путин готовится сдувать пыль со своих планов на день победы, которые он отложил на полку на некоторое время, но увидев дискуссии в Вашингтоне, неспособность Европы двигаться дальше в вопросе военной поддержки Украины и растущее давление на украинские силы на фронте, он, думаю, сейчас может радостно начать планировать снова" , – заявил Ландсбергис.

"Думаю, Европа была способна давить так, чтобы единственный день победы в этой войне мог быть в Киеве и праздновали украинцы. Но теперь, похоже, ситуация снова неопределенная. Мы уже демонстрировали способность принимать очень важные решения. Европа уже демонстрировала лидерство. Сейчас время, чтобы мы снова сделали это" , – подчеркнул он.

Министра спросили, не пора ли, по его мнению, Украине начать думать о переговорах, учитывая все текущие обстоятельства.

"Любые прекращения огня, любые переговоры – это путь ко дню победы в Москве. Путин очень активно над этим работал. И такой день может наступить. День, когда украинцы не смогут дальше воевать, потому что мы не можем предоставить им оружие... Здесь нельзя "сойтись посередине"...